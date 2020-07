Flamengo vence Fluminense e pode até empatar para ser campeão do Carioca

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, e abriu vantagem na grande decisão do Campeonato Carioca. Como o regulamento não beneficia nenhum dos clubes, o Rubro-negro poderá até mesmo empatar na próxima quarta-feira, que ficará com o título estadual. Pedro e Michael marcaram para o time de Jorge Jesus e Evanilson descontou para o Tricolor.

A final será na próxima quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. O duelo será transmitido pelo SBT, já que o Flamengo será o mandante e negociou com a emissora de Silvio Santos.

O Fluminense iniciou o primeiro jogo da final neutralizando o meio de campo do Flamengo. Prova disso é que o Flamengo não conseguia levar perigo ao gol adversário. O Tricolor, por sua vez, chegava com perigo pelas laterais, mas também sem uma chance concreta.

A tática do Fluminense em anular o adversário dava resultado, mas bastou um vacilo para o Flamengo aproveitar e fazer o primeiro gol. O rubro-negro recuperou a bola no campo de ataque e realizou rápida troca de passes até Diego servir Pedro, que, com categoria, acertou o ângulo de Muriel: 1 a 0.

Com um gol no placar atrás, o Fluminense se lançou ao ataque no início do segundo tempo. Assim como no primeiro tempo, o Flamengo parecia preso à marcação do adversário. O grande destaque do Tricolor em campo era Dodi, pela esquerda, que levava muito perigo com jogadas em velocidade e infiltrações. Yago Felipe quase marcou um golaço aos 13min. No lance seguinte, Egídio cruzou com qualidade para Evanílson escorar e deixar tudo igual: 1 a 1.

Com vontade de chegar á virada, o Flu concedeu espaço precioso ao Flamengo. Em rápido contra-ataque, Gabigol usou sua velocidade pela direita para encontrar Michael centralizado: 2 a 1. Com o resultado, o Flamengo assegurou vantagem do empate na finalíssima na próxima quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 12 de julho de 2020 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Marcos Paulo, Gilberto (Fluminense); Rodrigo Caio, Gabigol, Vitinho, Gerson (Flamengo)

Gols: Pedro (FLA), aos 28 minutos do primeiro tempo; Evanilson (FLU), aos 15', e Michael (FLA), aos 27 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE:

Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão, Egídio; Hudson, Dodi (Michel Araújo) e Yago Felipe (Yuri); Nenê (Miguel), Marcos Paulo (Caio Paulista) e Evanilson (Fernando Pacheco). Técnico: Odair Hellmann

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Everton Ribeiro), Arrascaeta (Michael), Vitinho (Gerson); Gabigol e Pedro (Pedro Rocha). Técnico: Jorge Jesus.