Flamengo vence Bangu e vai à semi na volta do futebol com silêncio no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi aquele Flamengo brilhante que o torcedor se acostumou antes da paralisação do futebol, mas o suficiente para vencer com facilidade o Bangu por 3 a 0 -gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha-, nesta quinta-feira (18), e garantir vaga nas semifinais da Taça Rio no jogo "anticlímax" que marcou a volta do futebol no Rio de Janeiro em meio à pandemia do coronavírus.

Na última rodada da fase de grupos, o Rubro-negro enfrenta o Boavista, no próximo dia 24, no Maracanã. Já o Bangu recebe a Cabofriense, em Moça Bonita, no dia 25.

As luzes apagadas até uma hora e vinte minutos antes da partida, por economia, faziam do Maracanã um lugar escuro e um ambiente muito diferente que o de costume. A ausência do público e o baixo número de jornalistas — em que pese o protocolo bem executado para o acesso da imprensa no estádio — transformaram o jogo no Maracanã em uma experiência sem muita alma.

Do lado do estádio, no Hospital de Campanha do Maracanã, o número de duas mortes foi mais baixo que o de costume, e evidentemente aconteceriam independente do retorno do futebol. Mas das músicas de boate antes do jogo à tímida comemoração de Arrascaeta, ficou claro que o clima não era dos melhores para a realização da partida.

Como esperado, o Flamengo ficou diante de uma grande retranca do Bangu. No início da partida, por muitas vezes a equipe da Zona Oeste chegou a ficar com os 11 jogadores atrás da linha do meio de campo.

Porém, com uma qualidade técnica muito superior, o Rubro-Negro soube ter paciência com troca de passes e também com movimentações de posicionamentos, caso de Éverton Ribeiro, que passou para a ponta direita no decorrer do jogo e encontrou o "caminho das pedras" no setor mais frágil do Bangu.

Superior em campo desde os primeiros minutos, o Flamengo abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo quando Rafinha iniciou a jogada pela direita, cruzou, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Arrascaeta, que no rebote, empurrou para o fundo da rede.

E veio o segundo gol. Michael fez boa jogada pelo meio e lançou Gabigol na direita. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou. Na entrada da pequena área, Bruno Henrique cabeceou com e estufou as redes de Matheus Inácio aos 20 minutos do segundo tempo.

Para fechar o placar, Pedro Rocha, aos 43 minutos do segundo tempo, ampliou ao receber um bolão de Gabigol. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa rubro-negra.

Antes de a bola rolar, a arbitragem decretou um minuto de silêncio tanto para as vítimas do Covid-19 quanto para o ex-jogador do Bangu e da seleção brasileira Marinho, que faleceu esta semana.

MÚSICA ALTA

Que a realidade do Brasil e do Rio de Janeiro são ruins durante a pandemia do coronavírus e a volta do futebol causou polêmica já se sabia, mas o pré-jogo do Maracanã, com empolgadas músicas de hip-hop e rap, em clima de boate, foi acima do tom.

O som alto incomodou os presentes, tanto que, apesar do tempo de sobra, durou apenas quatro músicas e cerca de 15 minutos. Jornalistas e torcedores (estes nas redes sociais) dos quatro grandes clubes do Rio criticaram o alto volume ao lado do Hospital de Campanha do Maracanã, inaugurado para tratar casos de coronavírus. Nesta quinta (18), duas pessoas morreram nas instalações temporárias onde antes ficava o Estádio de Atletismo Célio de Barros.

PREVENÇÃO

Os bancos de reservas do Maracanã fizeram uma intercalação para que os atletas não ficassem muito próximos uns aos outros. As delegações também foram limitadas a 40 pessoas no máximo.

Em vários locais do estádio foram espalhados fracos de álcool em gel e a tribuna de imprensa também respeitou o distanciamento entre os jornalistas.

Já os gandulas receberam a orientação de higienizar as bolas.

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão (Diego), Gerson (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol. T.: Jorge Jesus

BANGU

Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão, Dante; Dieyson, Felipe Dias, Josiel, Juan Felipe; Rodrigo Yuri, Rhainer. T.: Eduardo Allax

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães

Cartões amarelos: Nenhum

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arrascaeta, aos 18min do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 20min, e Pedro Rocha, aos 43min do segundo tempo