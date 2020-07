Flamengo inicia reuniões por técnico e sofre com concorrência europeia

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na busca por um técnico para ocupar a vaga deixada por Jorge Jesus, o Flamengo terá um obstáculo a mais. Com uma predileção por treinadores estrangeiros, o Rubro-Negro terá de enfrentar também a concorrência europeia para assinar vínculo com o novo comandante.

Um dos preferidos da diretoria, Carlos Carvalhal terminou o Campeonato Português valorizado após classificar o Rio Ave para a próxima edição da Liga Europa. Depois da partida deste sábado (25), contra o Boavista, o próprio treinador admitiu que chegaram muitas propostas concretas. O Braga, de Portugal, por exemplo, tem interesse no técnico.

"Tenho diversas propostas, do Brasil, da Inglaterra, diversos países, isso é um sinal de que querem que eu transporte os conceitos implementado no Rio Ave nos seus respectivos clubes, sempre disse aos jogadores que não é só ganhar, mas como ganhar", disse à imprensa portuguesa.

Outro nome na lista do clube da Gávea, Leonardo Jardim, ex-técnico do Mônaco, da França, já indicou a preferência por permanecer na Europa. Marco Silva também é analisado.

Enquanto a cúpula estuda e avalia possibilidades no mercado, o vice-presidente de Futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, que estão na Europa, conversam com alguns nomes. A dupla teve uma reunião inicial com Domènec Torrent, que já foi auxiliar de Pep Guardiola e, atualmente, está sem clube.

Ele, inclusive, pode acabar "ganhando pontos" caso os concorrentes pela vaga no Rubro-Negro tenham outras tentadoras ofertas.

Por outro lado, o Flamengo vem sendo constantemente procurado nos últimos dias para que nomes de treinadores de fora do país sejam oferecidos. A diretoria não descarta nenhum nome em um primeiro momento e o leque de opções aumenta.

O Flamengo adota cautela nas negociações e calma para dar os próximos passos, mas, ainda assim, pretende ter tudo alinhado com o novo técnico ainda antes do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o elenco profissional vai sendo comandado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.