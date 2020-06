Flamengo informa que novos testes para Covid-19 têm resultados negativos

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo informou que todos os testes de Covid-19 realizados internamente nesta segunda-feira (8) tiveram resultados negativos. O clube vem fazendo exames semanais para acompanhar integrantes do elenco e colaboradores da comissão técnica.

Em nota, o clube rubro-negro reforçou que "trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)".

Esta foi a quarta bateria de testes feita pelo Flamengo. Na primeira, há pouco mais de um mês, foram 38 positivos, sendo três atletas. Nas três últimas baterias de exames, porém, não foi identificado nenhuma caso.