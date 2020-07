Flamengo fecha acordo com mais uma família de vítima do Ninho do Urubu

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chegou a um acordo, nesta segunda-feira (27), com a família de Samuel Thomas, uma das dez vítimas fatais do incêndio no CT Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro do ano passado.

Os familiares de Samuel Thomas estavam sendo defendidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Confirmada pela reportagem, a informação sobre o acordo foi revelada pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, do YouTube.

Agora, a cúpula rubro-negra tem 7 resoluções em 11 negociações. Além do caso de Samuel, o Fla chegou a um denominador comum com as famílias de Athila Paixão, de Bernardo Piseta, de Gedson Santos, o Gedinho, de Jorge Eduardo, de Vitor Isaias, e com o pai de Rykelmo.

A diretoria ainda conversa com os familiares de Arthur Vinícius, Christian Esmério e Pablo Henrique. A mãe de Rykelmo acionou a Justiça.

Em uma publicação em rede social, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, confirmou que o clube fechou mais um acordo, mas não citou a família. "É verdade. Fechamos com mais uma família. Contudo, nos foi pedida máxima discrição. Portanto, em respeito à família não passarei maiores informações. Nosso compromisso é trabalhar com respeito máximo e a seriedade que esse assunto demanda", escreveu.