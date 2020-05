Flamengo contraria prefeitura e insiste em volta aos treinos

A crepioca do vice-governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro contestou a volta aos treinos do elenco profissional do Flamengo. Segundo a secretária Ana Beatriz Busch, o clube estava autorizado a apenas realizar sessões de fisioterapia dos jogadores, não atividades no campo, que ainda assim acontecem desde o início desta semana.

Em nota, o clube afirma ter respeitado todos os protocolos sanitários. "O retorno ao treino, seja tático ou físico, ainda não está permitido, pelo menos até o dia 25, quando a gente vai rediscutir as restrições do decreto", afirma Ana Beatriz. Segundo ela, a agremiação foi informada sobre o assunto.

Depois de participar de uma reunião virtual com outros médicos e a secretária, o infectologista Celso Ramos Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, opinou que não haverá diminuição no número de casos da Covid-19 no Rio de Janeiro pelos próximos 30 dias e que não é o momento para nenhuma equipe voltar a treinar.

Ana Beatriz disse que o clube pode sofrer sanções do poder municipal, mas não explicou quais seriam. Questionada pela Folha de S.Paulo, a assessoria da prefeitura também não informou. Também não respondeu se o Flamengo recebeu uma ordem ou recomendação para que não fossem realizados treinos.

Irregularidades no centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, causaram 31 multas do poder municipal ao clube até o início de 2019, a maioria por falta de alvará de funcionamento do alojamento das categorias de base. Em janeiro do ano passado, um incêndio no local matou 10 adolescentes.

"O Centro de Treinamento do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa, o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades e que foram divulgadas na última segunda-feira (18)", informou o clube sobre o reinício dos treinos do time profissional.

Jorge Luiz Domingos, massagista do clube por 40 anos, morreu no último 4 por causa de complicações causadas pelo novo coronavírus.

Por não crer que sofrerá qualquer punição ou multa da prefeitura, o Flamengo mantém as atividades e acredita na liberação oficial a partir da próxima segunda (25).

O departamento de futebol quer se adiantar a um cronograma para a volta dos campeonatos, algo que ainda não tem data para acontecer.

A reportagem tentou entrar em contato com o presidente Rodolfo Landim, mas seu celular estava desligado.

Embora tenha dito a outros dirigentes que não tem pressa para o retorno dos torneios, ele esteve na última terça (19) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Discutiu os protocolos para a volta do futebol e ouviu que o governo federal é simpático à ideia. O mandatário do Vasco, Alexandre Campello, também esteve presente.

O governo do Distrito Federal ofereceu o estádio Mané Garrincha para que as equipes voltassem a treinar com bola, respeitando os protocolos sanitários.