Flamengo chega a acordo com nova família de vítima do Ninho do Urubu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chegou a um acordo, nesta segunda-feira (20), com a família de Jorge Eduardo, uma das dez vítimas fatais do incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro do ano passado.

Confirmada pela reportagem, a informação foi revelada pelo Globoesporte.com. Agora, o clube tem alinhadas 6 indenizações em 11 negociações.

Segundo a reportagem apurou, os familiares do jovem indicaram que, quase um ano e meio após a tragédia, o assunto já causava cansaço e havia uma vontade de recomeçar.

Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, celebrou o desfecho em uma rede social. "Fechamos mais um acordo. Dessa vez com a família do Jorge Eduardo. É uma satisfação enorme poder anunciar. Que Deus abençoe esse família e cuide muito do Jorge Eduardo", publicou.

Até o momento, dos casos finalizados, além da família de Jorge Eduardo, há o aperto de mão com as famílias de Athila Paixão, de Bernardo Piseta, de Gedson Santos, o Gedinho, de Vitor Isaias, e com o pai de Rykelmo.