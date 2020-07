Flamengo anuncia cobrança no próximo jogo e torcedores se irritam

Amazonas precisa respirar

O Flamengo emitiu um comunicado, na noite desta sexta-feira (3), informando que a transmissão online da partida contra o Volta Redonda será cobrado um valor de R$10 para que não for sócio-torcedor.

A partida ocorrerá neste domingo (5) no canal do clube através da plataforma MyCujoo. Os times se enfrentam pela semifinal da Taça Rio.

Nem todo mundo aprovou a mudança. "Geralmente apoio tudo o que esta diretoria faz, mas cobrar R$10 do torcedor que não é ST, se confirmar, é um tiro no pé, uma bola fora", comentou um seguidor. "Seria muito mais lucrativos criar vários posts e induzir o Rubro-Negro a continuar fazendo as doações, por QR-Code, Superchat, Ingresso Virtual. Do que cobrar R$ 10,00 na cara de pau", opinou outro.