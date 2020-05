Final da Copa do Rei entre clubes bascos só será jogada com público

O maior inimigo de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa do Rei da Espanha desta temporada será disputada com presença de público. Ao menos é essa a intenção dos finalistas da competição, Athletic Bilbao e Real Sociedad, rivais do País Basco.

Os clubes apresentaram a intenção de promover a histórica decisão com portões abertos à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em uma data a ser definida. A federação está de acordo com a vontade das equipes de disputar o jogo com torcedores no estádio.

A partida poderá ocorrer em 2020 ou até mesmo em 2021, desde que aconteça antes do início da próxima temporada. A Copa do Rei concede ao campeão vaga na Europa League da temporada seguinte e também na Supercopa da Espanha.

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, sugeriu às federações nacionais que suas competições, tanto ligas como copas, fossem encerradas no campo. Holanda e França, porém, já determinaram o fim de suas temporadas de futebol da temporada 2019/2020.

Com o pedido à RFEF, Athletic Bilbao e Real Sociedad querem, além da possibilidade de celebrar o clássico do País Basco com suas torcidas, que a federação garanta a classificação do campeão à Europa League.

Se a Copa do Rei não puder ser encerrada, a vaga europeia correspondente ao vencedor do torneio seria dada ao sétimo colocado na tabela de LaLiga.

"Os presidentes do Athletic e da Real Sociedad, clubes finalistas da Copa do Rei correspondente à temporada 2019/2020, após se reunirem com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, concordaram em solicitar à RFEF que a final da Copa possa ser celebrada com público e de maneira oficial, a portas abertas, em uma próxima data a ser determinada de acordo com as três partes", disse a federação em um comunicado.

"O desejo e a vontade de ambos os clubes sempre foi, agora e antes, jogar a final com a presença de nossos torcedores e torcedoras. É o mais gostaríamos [de fazer]. Uma final de Copa com nossas torcidas nas arquibancadas."