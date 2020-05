Fifa organizará partida para arrecadar fundos para o combate ao coronavírus

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta segunda-feira (18) que organizará uma partida de futebol beneficente para arrecadar fundos para o programa "Access to covid-19 Tools" (ACT), iniciativa colaborativa global criada pela OMS para atuar no combate à pandemia do novo coronavírus.

"É nossa responsabilidade demonstrar solidariedade e continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para participar e apoiar os esforços no combate à pandemia", disse o presidente da entidade, Gianni Infantino.