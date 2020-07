Fifa confirma data de início e anuncia horários da Copa do Mundo de 2022

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quarta-feira (15) a agenda de jogos da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A competição será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Há novidade no formato da primeira fase, que costuma ter três jogos realizados no mesmo dia e, em 2022, passará a ter quatro partidas, àsas 13h, 16h, 19h e 22h. O fuso-horário no Brasil é de cinco (se houver o horário de verão) a seis horas.

Com os oito estádios concentrados em um raio de 55 quilômetros em Doha, a organização acredita que o torcedor poderá acompanhar mais de um duelo por dia.

A entidade aponta que poderá alterar o horário dos confrontos após a definição dos grupos -o sorteio será em março de 2022. Essa flexibilidade visa atender aos interesses dos detentores de televisionamento.

No Brasil, a Globo detém os direitos de transmissão do Mundial desde 1970, mas vive imbróglio com a Fifa depois de acionar a Justiça para não pagar de forma imediata US$ 90 milhões (R$ 463 milhões, no câmbio atual) referentes a uma parcela do contrato de direitos de transmissão celebrado para o período entre 2015 e 2022.

A prestação anual venceria no dia 30 de junho. Uma semana antes a emissora obteve uma liminar favorável na 6ª Vara Empresarial da Justiça do Rio.

O caso deverá ser julgado na Justiça da Suíça, onde foi firmado o acordo entre as partes. A Globo pretende renegociar os valores em razão da pandemia de Covid-19.

A fase de grupos deverá ser realizada entre os dias 21 novembro e 2 de dezembro. A partida de abertura está programada para o estádio Al Bayt. As oitavas de final terão dois jogos por dia e serão concluídas entre os dias 3 e 6 de dezembro. As quartas e as semifinais ocorrerão, respectivamente, entre os dias 9 e 10 de dezembro e entre 13 e 14 de dezembro.

A final do Mundial será no dia 18 no estádio Lusail, com capacidade para 80 mil pessoas. A decisão do terceiro lugar acontecerá no dia 17 no Khalifa, que recebeu a decisão do Mundial Interclubes entre Flamengo e Liverpool.