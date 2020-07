FGF se reúne com clubes e mantém Gre-Nal em Caxias do Sul

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A reunião da Federação Gaúcha de Futebol com os presidentes dos 12 clubes do Campeonato Gaúcho, neste sábado (19), manteve o clássico Gre-Nal da próxima quarta-feira marcado para o estádio Centenário, em Caxias do Sul. O encontro serviu para alinhar algumas sedes e datas da competição e a possibilidade de cancelamento do torneio foi totalmente afastada.

No início da próxima semana, a entidade e os clubes voltarão a conversar. As prefeituras das cidades que têm jogos a receber também serão novamente procuradas.

Porto Alegre vetou a realização do Gre-Nal na cidade. O jogo seria inicialmente no Beira-Rio.

A cidade de Novo Hamburgo, que também seria alternativa para o duelo e que receberia os jogos do Novo Hamburgo no Estádio do Vale, seguiu pelo mesmo caminho e vetou a realização de partidas após reunião da prefeitura, neste sábado.

Desta forma, a FGF optou pela manutenção do que estava previamente informado, com o clássico marcado para o estádio Centenário, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O encontro serviu para alinhar algumas situações de sedes de jogos, considerando o veto de Novo Hamburgo, e manteve o clássico Gre-Nal na serra. Segundo apurou o UOL Esporte, a chance de cancelamento do campeonato foi afastada por unanimidade.

O duelo entre Inter e Grêmio vale pela quarta rodada do returno da competição e marca o retorno da disputa após a paralisação em razão da pandemia de novo coronavírus.