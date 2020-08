FGF oficializa finais do Gauchão nos dias 26 e 30 de agosto

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informou, na tarde desta quinta-feira (6), que a final do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Caxias, será disputada em duas partidas. Os duelos estão marcados para os dias 26 e 30 deste mês.

A definição ocorreu após uma reunião, na manhã desta quinta, que acabou sem acordo para que fosse realizada apenas uma partida. Desta forma, as datas que restaram disponíveis, sem alteração na tabela do Brasileirão, foram utilizadas.

O calendário desagrada o Caxias. O clube da Serra Gaúcha alega que ficará um longo período sem atuar —quase um mês entre a última partida oficial e a primeira da decisão— e ainda poderá perder atletas em razão do início das disputas das principais divisões nacionais.

O time grená queria iniciar a disputa neste fim de semana, forçando adiamento de jogo do Grêmio no Brasileiro. Em nota, a FGF explicou que a data do dia 9, neste final de semana, só poderia ser utilizada se fosse final em jogo único, ou duelo que definiria o campeão do torneio.

O time tricolor, dono da melhor campanha, decidirá em casa. Desta forma, o jogo do dia 26 será no estádio Centenário, e o do dia 30 na Arena.