Ferj não espera STJD e divulga nova tabela; Botafogo e Fluminense ameaçam não jogar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) divulgou nesta terça-feira (23) a tabela com a quarta e a quinta rodadas da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Nela, consta que o Botafogo deverá enfrentar a Cabofriense neste sábado (27), às 17h, no Engenhão, e o Fluminense irá recebe o Volta Redonda no domingo (28), às 19h, no Maracanã. No entanto, tanto alvinegros quanto tricolores não foram consultados e ameaçam, mais uma vez, não jogar.

As duas equipes vão esperar pela decisão das medidas inominadas impetradas no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para adiar suas partidas. A corte ainda não deliberou sobre sua decisão, que pode modificar as datas mais uma vez.

No informativo, o Vasco receberá o Macaé também no domingo, às 16h, em São Januário, e o Flamengo --por já ter atuado na quarta rodada, vencendo o Bangu por 3 a 0 na última quinta (18)-- só entrará em campo em 1º de julho, já pela quinta rodada, diante do Boavista, no Maracanã.

Nas últimas tentativas de acordo, Fluminense acenou com a possibilidade de jogar nos dias 30 de junho e 3 de julho, enquanto o Botafogo propôs atuar em 1º e 4 de julho, mas a Ferj não concordou e manteve o impasse.

Todos os jogos da quinta rodada também já estão definidos e acontecerão na mesma data: 1º de julho, com o horário ainda a definir. O Botafogo pega a Portuguesa, o Vasco encara o Madureira e o Fluminense enfrenta o Macaé.