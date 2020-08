Felipe Melo segue tratamento em reapresentação do Palmeiras após final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira (6), um dia depois de empatar em 0 a 0 com o Corinthians, na primeira partida das finais do Campeonato Paulista.

Enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna, os reservas foram a campo para uma atividade técnica em espaço reduzido. Felipe Melo, ainda dúvida para o segundo jogo, deu sequência ao tratamento de uma lesão na coxa esquerda.

O zagueiro se machucou no segundo tempo da semifinal, diante da Ponte Preta, e já foi ausência no empate da Arena Corinthians, na quarta (5). Ele está fazendo um trabalho intensivo para ter condições de jogar a partida de volta, marcada para sábado (8), às 16h30, no Allianz Parque.

Gabriel Veron, com uma lesão na coxa direita, é o outro jogador sob cuidados do departamento médico —Luan Silva, por sua vez, realiza transição entre a parte física e técnica.

Vanderlei Luxemburgo encerrará os preparativos para o Dérbi decisivo nesta sexta (7), na Academia de Futebol.

O Palmeiras tenta encerrar um jejum de 12 anos sem conquistar o Campeonato Paulista e precisa de uma vitória simples para ficar com a taça. Novo empate leva o jogo para as penalidades.