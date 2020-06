Felipe Melo faz festa de aniversário com secretário de Bolsonaro entre os convidados

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Melo aproveitou a folga antes da retomada dos treinamentos no Palmeiras, marcada para o dia 1º de julho, e comemorou o seu aniversário com uma festa. A reportagem teve acesso a vídeos do evento, que contou com a presença de várias pessoas --todas sem máscara, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.

O jogador, de 37 anos, até chegou publicar uma foto na internet em que dizia manter a distância dos convidados, mas nas imagens obtidas pela reportagem era possível observar as pessoas bem próximas.

Em um dos vídeos é possível ver Fabio Wajngarten, chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) no governo de Jair Bolsonaro.

O UOL tentou contato com o palmeirense, que não quis comentar o assunto. Mais tarde, ele fez uma publicação em seu Instagram se desculpando.

"Ontem, comemorei o meu aniversário com minha família e amigos mais próximos. Sei que o mundo passa por um momento difícil, mas depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos os presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção", escreveu Felipe Melo.

Nos vídeos, Felipe Melo se arrisca ao cantar algumas músicas e faz a alegria dos convidados. Em março, o jogador participou de uma campanha do Governo Federal de combate ao coronavírus e havia até postado um vídeo para tentar conscientizar os fãs.

"Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível", escreveu Felipe Melo em março.