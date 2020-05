Federação sugere Gauchão de volta na metade de julho e sem rebaixamento

Coronavírus x política e poder

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) apresentou, nesta terça-feira (12), proposta para conclusão do Campeonato Gaúcho sem rebaixamento e, consequentemente, com 14 clubes em 2021.

A ideia foi repassada aos times em videoconferência e será votada em nova reunião virtual nesta quarta (13). O plano da federação é retomar partidas em meados de julho ou início de agosto, se houver aval das autoridades sanitárias.

O retorno do futebol gaúcho ainda será tema de reunião específica, com data a ser definida. Mas a projeção foi atualizada na conversa desta terça.

A estimativa não é considerada robusta ainda por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Na semana passada, a FGF foi ao Palácio Piratini apresentar protocolo de saúde e havia expectativa de flexibilização, mas o governo do estado manteve restrição.

A decisão de eliminar rebaixamento de dois clubes precisa ser aprovada por unanimidade e se tornou inviável nesta terça pela saída do Brasil de Pelotas antes do final da chamada. Grêmio e Internacional apoiam a ideia, que ainda será analisada por outras equipes.

O plano da FGF é dar estabilidade aos clubes do interior, afetados em cheio pela suspensão das partidas e campeonatos em decorrência da pandemia.