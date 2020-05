Federação Inglesa confirma 6 testes positivos para coronavírus em 3 times

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Campeonato Inglês anunciou nesta terça-feira (19) que, depois de fazer uma rodada de testes para o novo coronavírus pelos clubes, seis pessoas em três times tiveram exame com resultado positivo, incluindo integrantes que atuam fora de campo.

Em um comunicado, a Premier League afirmou que realizou testes entre domingo (17) e segunda (18) em 748 atletas e demais funcionários de clubes.

A FA, como é chamada a federação inglesa de futebol, afirmou que não dará detalhes dos clubes e dos nomes das pessoas que foram diagnosticadas com a doença --que, portanto, não são necessariamente jogadores. O grupo terá de se isolar por sete dias, antes de realizar novos exames.

O Campeonato Inglês está suspenso desde o mês de março. Na semana passada, o secretário responsável pelo esporte no país, Oliver Dowden, afirmou que o governo britânico estava dando sinal verde para o retorno do futebol em junho.

Os clubes da primeira divisão do Campeonato Inglês estão autorizados a voltar aos treinos desde esta terça. A informação é de que os times aceitaram, por unanimidade, o protocolo sugerido em reunião na véspera para retorno às atividades.

Assim, os treinos serão feitos em pequenos grupos e respeitando o distanciamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. Jogadores, dirigentes, médicos dos clubes, especialistas e autoridades foram consultados para criação do protocolo do "Projeto Reiniciar".