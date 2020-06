Federação do Rio planeja jogo do Flamengo na quinta-feira

O poder dos maus

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O campeonato estadual do Rio de Janeiro está perto de ter a confirmação de seu retorno durante a pandemia da Covid-19.

Após mais de oito horas de uma reunião iniciada na tarde desta segunda (15) e que avançou pela madrugada desta terça (16), a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) sugeriu, com a concordância dos clubes envolvidos e da maioria dos presentes, que o torneio seja retomado na próxima quinta (18), com o duelo entre Flamengo e Bangu.

"Todos os presentes debateram, democraticamente, as sugestões das datas de reinício da Taça Rio, a ser iniciada após aval oficial do governo. Caso este não venha até o dia 17, assim que acontecer, a Taça Rio será retomada no dia seguinte", disse a entidade, que ainda necessita de uma publicação do poder público para oficializar o retorno.

A Ferj ainda planejou a marcação de Portuguesa x Boavista para o dia 19 (sexta), Vasco x Macaé e Madureira x Resende no dia 21 (domingo) e Fluminense x Volta Redonda e Botafogo x Cabofriense no dia 22 (segunda).

Ainda sem uma conclusão, o arbitral foi suspenso e será retomado às 20h desta terça. Em pauta, além de local e horário do jogo do time rubro-negro, estará uma nova discussão das primeiras partidas de Fluminense e Botafogo.

Os clubes já demonstraram posição contrária ao retorno do futebol neste momento e mantiveram o posicionamento no decorrer do arbitral. Em meio às discussões em relação às datas, eles indicaram o início do mês de julho como um bom marco para o retorno, salientando também o tempo de preparação que será necessário para os elencos antes do primeiro compromisso oficial.

Segundo o UOL Esporte apurou, por fim, a dupla admitiu a chance de atuar a partir do dia 29. Eles afirmam que pretendem acionar a Justiça caso seus jogos sejam mesmo marcados para o dia 22.

O time alvinegro realizou testes para coronavírus na última semana, mas ainda não retomou os treinos presenciais. Já o tricolor fará os testes nesta terça e aguardará os resultados para estudar os próximos passos.

No arbitral, foram aprovadas também mudanças importantes no regulamento: até cinco substituições nas partidas (o que já vem acontecendo nos campeonatos europeus); presença de até 12 atletas considerados amadores (antes eram quatro); permissão para o atleta defender uma equipe mesmo já tendo disputado o torneio por outra.

A decisão do arbitral coincide com a fase 2 do projeto de flexibilização do isolamento social proposto pela

Prefeitura do Rio de Janeiro, que autoriza competições esportivas sem a presença de público nessa etapa.

Segundo o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), nesta quarta acontecerá uma reunião para definir algumas diretrizes do retorno do Estadual.

De acordo com o protocolo "Jogo Seguro", desenvolvido por Ferj e clubes, apenas os estádios Maracanã, Nilton Santos e São Januário, todos na capital, poderão ser utilizados.

O campeonato está paralisado desde o dia 16 de março. Ainda restam duas rodadas da Taça Rio, segundo turno da competição, e as fases finais. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara. Até aqui, o time de melhor campanha geral é o Fluminense, com 24 pontos.