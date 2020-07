Federação diz que jogos do Paulista serão disputados em cidades na fase amarela

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) afirmou nesta quinta-feira (9) que os jogos restantes do Campeonato Paulista serão disputados apenas em cidades em que estejam na fase amarela do plano do governo do estado.

A entidade ressaltou também que será responsável pelos custos da operação. A informação aconteceu em meio ao anúncio da data de retorno do Paulista, marcado para o próximo dia 22, com a final prevista para o dia 8 de agosto.

"Conforme determinado pelo Governo do Estado, as partidas restantes do Campeonato Paulista serão realizadas apenas nas cidades que estarão na fase amarela do plano de enfrentamento do Coronavírus ou autorizadas pelo Centro de Contingência da Covid-19. Com a constante atualização das cores das regiões, os locais e horários das partidas serão definidos nos próximos dias e comunicados oficialmente", disse a FPF em nota.

"A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes que não puderem atuar em suas sedes, se assim for solicitado pelas agremiações", completou.

A última partida realizada na competição antes da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus foi realizada no dia 16 de março, entre Guarani e Ponte Preta, e válida pela décima rodada. Para encerrar o Paulistão ainda serão disputadas 24 partidas em seis datas (duas rodadas, quartas de final, semi e final).