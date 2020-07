Federação divulga tabela da retomada do Campeonato Paulista

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anuncou nesta quinta-feira (16) a tabela das duas rodadas finais da fase de grupos do Campeonato Paulista. A competição será retomada na próxima quarta (22), após uma paralisação de mais de quatro meses por causa da pandemia de Covid-19.

Nesse dia serão realizados quatro jogos: Ituano x Ferroviária (16h30, Canindé), Ponte Preta x Novorizontino (19h15, Arena Barueri), Santos x Santo André (19h15, Vila Belmiro) e Corinthians x Palmeiras (21h30, Arena Corinthians).

Na quinta (23), a penúltima rodada será completada por Água Santa x Mirassol (15h, Arena Inamar, em Diadema), Inter de Limeira x Oeste (17h30, Arena Corinthians), Botafogo x Guarani (20h, 1º de Maio, em São Bernardo) e São Paulo x Red Bull Bragantino (20h, Morumbi).

O dérbi de quarta será transmitido pela Globo na TV aberta. Os demais jogos do meio de semana terão exibição no Premiere e no SporTV, com exceção das partidas de São Paulo e Santos, disponíveis apenas nos canais do pay-per-view.

Por enquanto, os jogos estão marcados somente na Grande São Paulo e em Santos. Segundo a federação, caso a cidade da equipe mandante seja liberada pelo governo estadual, poderá ser autorizada a troca de local da partida.

Assim, no momento a maioria dos times não poderá atuar em seus domínios. No caso do Santo André, equipe de melhor desempenho até agora, porque o estádio Bruno José Daniel abriga um hospital de campanha.

"Vão ocorrer prejuízos, mas para todos. Podemos passar de líder à desclassificado nas duas últimas rodadas, mas temos um elenco experiente e um bom técnico, que está trabalhando muito bem inclusive a parte psicológica. Hoje estamos brigando [pela classificação] especificamente com o Novorizontino, que também vai fazer o jogo fora de casa", afirmou Sidney Riquetto, presidente do Santo André.

Já Sebastião Arcanjo, presidente da Ponte Preta, que corre riscos de rebaixamento, foi menos otimista. "O fato de não poder exercer o direito do mando de campo numa competição acirrada é um ponto muito negativo. São prejuízos técnicos, e do ponto de vista econômico é um desastre, sem a torcida [bilheteria], porque só acumulamos dívidas e não há expectativa de receita nova. Mas sabemos que é necessário de acordo com o protocolo com que nos comprometemos", disse.

A FPF informou que irá custear os gastos de transporte e hospedagem das equipes que não puderem mandar seus jogos, se assim solicitarem. A última rodada da fase de grupos será toda disputada no domingo (26), com oito duelos marcados para as 16h em São Paulo, Santos, São Bernardo, Barueri e Osasco.

Já estão classificados às quartas de final o São Paulo e o Red Bull Bragantino, líderes do Grupo C e do Grupo D, respectivamente. As outras seis vagas estão abertas, embora algumas delas estejam bem encaminhadas.

No Grupo A, com 15 pontos, o Santos está em situação confortável, bem à frente de Oeste (10), Água Santa (10) e Ponte Preta (7), candidatos ao segundo lugar da chave e a um provável confronto com o próprio Santos no mata-mata.

O Grupo B tem Santo André e Palmeiras com 19 pontos, em vantagem sobre o Novorizontino (16) na briga pelas duas vagas nas quartas de final. O Botafogo (8) tem como única meta escapar do rebaixamento.

Já o Grupo C, com o São Paulo classificado (18), tem uma vaga aberta. O Mirassol, com 16 pontos, tem boa frente sobre Inter de Limeira (11) e Ituano (10).

O Grupo D tem o time grande em situação mais complicada. Com 11 pontos, assim como a Ferroviária, o Corinthians precisa alcançar o Guarani (16) para ficar com o segundo lugar da chave. O líder Red Bull Bragantino (17) já está fora de seu alcance.

Para ter chance de avançar, a equipe alvinegra precisa vencer suas duas partidas, contra Palmeiras e Oeste. Além disso, é necessário que o Guarani perca seus dois jogos, contra Botafogo e São Paulo, ou some só um ponto e tenha a diferença tirada no saldo de gols. Hoje, o Guarani tem 6 de saldo, contra 2 do Corinthians.

CONFIRA A TABELA DAS DUAS RODADAS FINAIS:

22/7 - quarta

16h30

Ituano x Ferroviária – Canindé (SporTV/Premiere)

19h15

Ponte Preta x Novorizontino – Arena Barueri (SporTV/Premiere)

Santos x Santo André – Vila Belmiro (Premiere)

21h30

Corinthians x Palmeiras – Arena Corinthians (Globo/SporTV/Premiere)

23/7 - quinta

15h

Água Santa x Mirassol – Arena Inamar (SporTV/Premiere)

17h30

Inter de Limeira x Oeste – Arena Corinthians (SporTV/Premiere)

20h

Botafogo x Guarani – 1º de Maio (SporTV/Premiere)

São Paulo x Red Bull Bragantino – Morumbi (Premiere)

26/7 - domingo

16h (transmissões indefinidas)

Red Bull Bragantino x Botafogo – Prefeito José Liberatti

Ferroviária x Inter de Limeira – Morumbi

Guarani x São Paulo – Vila Belmiro

Mirassol x Ponte Preta – 1º de Maio

Novorizontino x Santos – Arena Corinthians

Oeste x Corinthians – Arena Barueri

Palmeiras x Água Santa – Allianz Parque

Santo André x Ituano - Canindé