Federação divulga tabela da retomada do Campeonato Paulista

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (16) a tabela das duas rodadas finais da fase de grupos do Campeonato Paulista. A competição será retomada na próxima quarta (22), após uma paralisação de mais de quatro meses por causa da pandemia de Covid-19.

Nesse dia serão realizados quatro jogos: Ituano x Ferroviária (16h30, Canindé), Ponte Preta x Novorizontino (19h15, Arena Barueri), Santos x Santo André (19h15, Vila Belmiro) e Corinthians x Palmeiras (21h30, Arena Corinthians).

Na quinta (23), a penúltima rodada será completada por Água Santa x Mirassol (15h, Arena Inamar, em Diadema), Inter de Limeira x Oeste (17h30, Arena Corinthians), Botafogo x Guarani (20h, 1º de Maio, em São Bernardo) e São Paulo x Red Bull Bragantino (20h, Morumbi).

O dérbi de quarta será transmitido pela Globo na TV aberta. Os demais jogos do meio de semana terão exibição no Premiere e no SporTV, com exceção das partidas de São Paulo e Santos, disponíveis apenas no pay-per-view.

Por enquanto, os jogos estão marcados apenas na Grande São Paulo e em Santos. Segundo a federação, caso a cidade da equipe mandante seja liberada pelo governo estadual, poderá ser autorizada a troca de local da partida.

Por enquanto, a maioria dos times não poderá atuar em seus domínios. No caso do Santo André, time de melhor campanha até o momento, porque o estádio Bruno José Daniel abriga um hospital de campanha.

A última rodada da fase de grupos será toda disputada no domingo (26), com oito duelos marcados para as 16h em São Paulo, Santos, São Bernardo, Barueri e Osasco.