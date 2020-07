Ex-roupeiro da seleção presente em seis copas, Rogelson Barreto morre no RJ

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Faleceu na manhã deste sábado (18), no Rio de Janeiro, o ex-roupeiro da seleção brasileira Rogelson Barreto. Barreto, 62, lutava contra um câncer no reto desde o ano passado. O profissional esteve presente em seis copas do mundo e foi parte da delegação nas conquistas de 1994 e 2002.

Barreto deixou a Confederação Brasileira de Futebol em 2014, após a Copa do Mundo realizada no Brasil. Depois disso, chegou a trabalhar no Boavista e a ter um restaurante, que acabou fechando as portas.

Além do câncer, também tratava uma síndrome de Fournier - doença rara que causa gangrena por infecção bacteriana.

Em nota, a CBF afirmou que "Neste triste momento, a Confederação Brasileira de Futebol se solidariza e manifesta os sentimentos à família de Rogelson Barreto".