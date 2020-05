Ex-presidente do Bahia morre aos 74 anos em hospital de Salvador

O maior inimigo de Bolsonaro

Fernando Roth Schmidt, ex-presidente do Bahia, morreu nessa segunda-feira (4), em um hospital de Salvador, na Bahia. Roth tinha 74 anos e lutava contra diabetes e problemas neurológicos.

Ele esteve no comando do Bahia na década de 70, e conquistou títulos importantes com a equipe. Fernando também foi eleito presidente do clube em 2013, além de ter passagens na vida política.

Foi ministro interino do Trabalho e Emprego e também atuou como vereador na capital bahiana. O clube de futebol Nahia se manifestou sobre a morte do seu ex-presidente e prestou homenagens a ele nas redes sociais.