O ex-jogador Eli Carlos, ex-Flamengo, morreu nessa sexta-feira (21) aos 66 anos. Ele estava internado em um hospital de Campinas desde agosto de 2018 após sofrer uma parada cardíaca durante uma endoscopia.

Eli, irmão do ex-meia Silas - ídolo do São Paulo - teve passagem pelo Guarani, Coritiba, além do Cruzeiro.