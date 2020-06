Ex-jogador da NBA agride homem que quebrou seu carro em protestos por Floyd

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - J.R. Smith, ex-jogador do Cleveland Cavaliers, da NBA, foi filmado agredindo um homem que teria quebrado seu carro durante um protesto contra o assassinato de George Floyd em Los Angeles.

O vídeo foi divulgado no site "TMZ Sports". Nas imagens, o jogador de basquete dá vários socos no outro homem, que está no chão. Quando ele se levanta, é atingido novamente por Smith, que só para quando um amigo o segura e o homem consegue fugir.

Na filmagem, o jogador disse que a agressão não teve motivação racial -o homem é branco. "Um desses meninos brancos que não sabem onde estão indo e aí quebram a janela do meu veículo", disse o armador, que nesta temporada não disputou a NBA por nenhum time.

Ainda segundo ele, seu carro estava parado em uma área residencial. "Ele não sabia de quem era a janela que ele quebrou e teve a bunda surrada. Eu o persegui e espanquei sua bunda", disse. A identidade do rapaz agredido não foi divulgada.

Floyd era negro e morreu na última segunda-feira (25) ao ser asfixiado por um policial durante uma abordagem em Minneapolis, no estado americano de Minnesota. Sua morte desencadeou uma série de protestos nos Estados Unidos contra o racismo.