Ex-Corinthians, Felipe é eleito a melhor contratação do Atlético de Madri

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Felipe foi escolhido pelos torcedores como a melhor contratação do Atlético de Madri na temporada. Em enquete realizada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, o ex-jogador do Corinthians desbancou João Félix, que foi a contratação mais cara da história do clube.

O brasileiro recebeu quase 74,77% dos votos, muito longe dos 0,71% destinados ao português ex-Benfica.

O jornal destacou que o resultado indica a insatisfação dos torcedores com o desempenho de Félix, já que chegou como promessa e espera-se muito mais dele em campo.

O segundo escolhido pela torcida foi Marcos Llorente, com 8,8% dos votos. Já o terceiro lugar na preferência ficou com Kieran Trippier, que recebeu 6% dos votos, um pouco à frente de Renan Lodi, com 4,2%.

A equipe de Diego Simeone foi a que mais investiu em contratações nesta temporada de toda a Europa. Mais de 243 milhões de euros (cerca de R$1,3 bilhão) foram gastos com contrações.

Com a chegada do jovem João Félix, o clube desembolsou 127 milhões de euros (cerca de R$700 milhões). Já Felipe deixou o Porto em maio de 2019 por 20 milhões de euros (cerca de R$110 milhões).