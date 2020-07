Éverton Felipe deixa Cruzeiro, mas será emprestado novamente pelo São Paulo

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e São Paulo chegaram a um acordo para o encerramento do empréstimo do atacante Éverton Felipe ao time mineiro. Porém, o jogador será negociado no retorno e não deve ser reintegrado ao elenco comandado por Fernando Diniz.

O empréstimo foi encerrado depois que o Cruzeiro se comprometeu a pagar em parcelas o valor devido ao São Paulo.

O clube paulista acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF alegando que os mineiros não ajudaram no pagamento de parte dos salários de R$ 130 mil e iriam ativar uma cláusula exigindo o retorno imediato do atleta de 22 anos.

O retorno de Éverton Felipe, porém, deve ser breve. O São Paulo já tem um acordo encaminhado para um novo empréstimo do jogador para um clube da Série A do Campeonato Brasileiro ainda não revelado.

O novo negócio terá validade até dezembro de 2021 e é visto pelo São Paulo como mais vantajoso do que o antes estabelecido com o Cruzeiro.

Éverton Felipe, que chegou a ser titular, mas nunca se firmou no clube do Morumbi, não está nos planos imediatos de Fernando Diniz.