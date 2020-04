Esportistas entram no desafio de bater bolinha de tênis na parede na quarentena

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os desafios das redes sociais estão dando o que falar. Depois que o tenista Roger Federer propôs um de bater a bolinha de tênis várias vezes em uma parede com ajuda da raquete, esportistas têm entrado na onda.

A mais nova adepta foi a tenista Sofia Kenin. Ela publicou um vídeo no qual batia rapidamente com a bola na parede. Ela também usou chapéu assim como o dono do desafio Federer.

Além da tenista, Novak Djokovic, campeão do Australian Open, também mostrou qualidade na função e publicou o resultado nas redes sociais.

Fora do mundo do tênis, o jogador de futebol do Real Madrid Toni Kross também demonstrou que leva jeito com a bolinha amarela ao aceitar o desafio.

Outro desafio que mexeu com as redes sociais foi o de fazer embaixadinhas com rolos de papel higiênico.

E tal desafio chegou a ganhar uma nova versão. Em vídeo que viralizou na internet, pessoas influentes como Neymar, Anitta, Maisa e Sabrina Sato passam o rolo de papel um para a outro em vídeo colaborativo para mostrar que todos estão juntos em meio à quarentena.