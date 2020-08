Endividado, Cruzeiro tem alienação de imóvel aprovada por conselho

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou, na noite desta segunda-feira (3), a alienação do imóvel denominado Sede Campestre II, um estacionamento ao lado do clube social, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A aprovação foi feita por unanimidade entre os conselheiros.

Sérgio Santos Rodrigues, mandatário cruzeirense, disse esperar utilizar o dinheiro da venda do patrimônio para quitar dívidas antigas, principalmente as que estão na Fifa. O dirigente fez uma apresentação ao grupo de conselheiros antes da votação com o intuito de explicar como serão utilizados os recursos arrecadados com a alienação.

Agora, a diretoria cruzeirense precisa regularizar o imóvel e fazer a alienação do terreno. O clube espera solucionar o caso ainda neste ano, em que pese a pandemia do novo coronavírus.