Embalado, Corinthians vence Mirassol e vai à 4ª final seguida do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo quarto ano consecutivo, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista. O time comandado por Tiago Nunes venceu o Mirassol por 1 a 0, neste domingo (2), em Itaquera, e vai em busca do primeiro tetracampeonato estadual em sua história. Éderson marcou o gol da vitória.

Ao contrário das fases anteriores no mata-mata, a decisão será disputada em formato ida e volta. Os jogos estão marcados para quarta-feira (5) e sábado (8).

O Corinthians conseguiu uma arrancada impecável após o retorno do Campeonato Paulista. O time de Tiago Nunes foi de quase eliminado (com risco de rebaixamento) a finalista após vencer, consecutivamente, Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e, neste domingo, Mirassol. Detalhe: a equipe não foi vazada em nenhum dos quatro jogos.

O destaque da vitória deste domingo foi Éderson. Mostrando que tem estrela, ele voltou a balançar a rede. E novamente vez com um bom chute de fora da área. Ele chegou ao terceiro gol em três jogos.

Do lado negativo, Zé Roberto, herói da classificação do Mirassol diante do São Paulo, não teve o mesmo brilho neste domingo. O atacante, que se juntou ao Mirassol às vésperas das quartas de final, acabou preso na forte marcação do Corinthians e pouco ameaçou. Ele foi substituído na metade do segundo, após a expulsão de Juninho.

O JOGO

O Mirassol foi a campo com um estratégia bem definida: defesa compacta e aposta nos contra-ataques.

A etapa inicial foi de equilíbrio, mas poucas chances. O Corinthians teve maior volume de jogo e teve a principal oportunidade aos 25 minutos, quando Mateus Vital acertou a trave após cruzamento de Carlos Augusto. Pouco depois, Éderson cruzou rasteiro e Jô por pouco não conseguiu finalização de letra na pequena área. Já o Mirassol teve a sua melhor chance em uma bola parada. Juninho, aos 13 minutos, fez ótima cobrança de falta e exigiu defesa ainda melhor de Cássio.

O enredo, que vinha sendo conforme o Mirassol planejava, mudou a partir dos 14 minutos do segundo tempo, quando o time do interior ficou com um jogador a menos. O árbitro apontou falta após dividida entre Juninho e Carlos Augusto, mas o VAR sugeriu a revisão do lance. Depois de analisar o vídeo, Vinícius Gonçalves decidiu mostrar o cartão vermelho para o camisa 10 do time visitante.

O esquema do Mirassol funcionou até os 26 minutos do segundo tempo, quando o time de interior foi vazado. Ederson recebeu bola na intermediária e decidiu sozinho. Caminhou pelo meio e arriscou de longe no meio do gol, vendo o goleiro Kewin aceitar.

Campeão paulista nos últimos três anos, o Corinthians terá a chance de conquistar o tetracampeonato estadual pela primeira vez em sua história. Até hoje, o único time que faturou quatro títulos seguidos na competição é o Paulistano, entre 1916 e 1919. O Corinthians, 30 vezes campeão estadual, foi tri em outras ocasiões, ainda nas décadas de 1920 e 1930, mas nunca conseguiu quatro títulos estaduais em sequência.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos (Sidcley); Gabriel, Éderson (Camacho), Ramiro (Janderson), Mateus Vital (Leo Natel), Luan (Araos); Jô. T.: Tiago Nunes.

MIRASSOL

Kewin; Danilo Boza, Reniê, Wellington; Daniel Borges, Alison Silva (João Artur), Du (Lucas Vital), Zé Roberto (Netto), Moraes; Juninho, Bruno Mota (Kauan). T.: Ricardo Catalá

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Cartões Amarelos: Danilo Avelar, Gabriel (Corinthians)

Cartão vermelho: Juninho (Mirassol)

Gol: Ederson, aos 26min do segundo tempo