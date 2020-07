Em ritmo de treino, Flamengo bate o Boavista e pode ser campeão antecipado

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em boa atuação em um Maracanã vazio, o Flamengo venceu o Boavista por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º), com gols de Pedro e Gerson, e reina absoluto no Campeonato Carioca.

Apesar da equipe de Bacaxá ter sido vice-campeã do primeiro turno, o Fla usou a partida como um treino de luxo, testando reservas e variando formatos.

Com a vitória, o Fla, já classificado como primeiro colocado do Grupo A, garantiu também a melhor campanha geral do Estadual, com 28 pontos. Assim, se vencer a Taça Rio, unifica os turnos e se sagra campeão carioca pela 36ª vez antecipadamente.

A equipe rubro-negra só conhecerá seu adversário da semifinal da Taça Rio nesta quinta (2), quando ocorrerão os jogos do Grupo B.