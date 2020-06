Em meio a protestos e 8 gols, Botafogo goleia na volta ao Carioca

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu a primeira partida oficial que fez em pouco mais de três meses depois da paralisação por conta da pandemia de coronavírus. O Alvinegro goleou a Cabofriense na manhã deste domingo (28), no Nilton Santos, pela Taça Rio, por 6 a 2. Pedro Raul (duas vezes), Cícero, Bruno Nazário, Luis Henrique e Caio Alexandre marcaram para o Bota, enquanto Emerson Carioca e Diego Sales, de pênalti, descontaram.

Contrário à retomada do futebol neste momento, o clube protestou antes e durante os 90 minutos. Os jogadores entraram em campo com faixa que pedia respeito às vidas, ajoelharam-se já com a bola rolando em menção à luta contra o racismo e foram comandados pelo auxiliar Renê Weber. O técnico Paulo Autuori acompanhou o jogo da tribuna em protesto à punição que recebeu.

Com a vitória, o Botafogo vai a sete pontos no Grupo A da Taça Rio, na segunda colocação. Empatado em pontos com o Boavista, o Alvinegro leva vantagem nos gols pró (9 a 5). A Cabofriense segue sem pontuar no segundo turno do Campeonato Carioca.

Pedro Raul abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo. Aos 28, Cícero arriscou da intermediária e ampliou. Na etapa final, a partida esquentou. Emerson Carioca diminuiu aos 4, Pedro Raul foi às redes novamente aos 8.

Diego Sales, de pênalti, fez o segundo dos visitantes. Bruno Nazário, aos 29, e Luis Henrique, aos 34, aumentaram a vantagem. Caio Alexandre, aos 44, fez um golaço e fechou a conta.

AUTUORI

Punido por declarações contrárias ao retorno do Campeonato Carioca e à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o técnico Paulo Autuori não dirigiu o time do Botafogo no jogo deste domingo. A missão ficou a cargo do auxiliar Renê Weber, já que Autuori quis marcar sua posição, ainda que o Bota tenha conseguido reverter a suspensão no STJD e ele estivesse liberado para dirigir a equipe.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 6 X 2 CABOFRIENSE

Data: 28 de junho de 2020, domingo Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

Cartão amarelo: Cícero (Botafogo)

Gols: Pedro Raul (BOT), aos 3 minutos do primeiro tempo, e Cícero (BOT), aos 38 minutos do primeiro tempo; Emerson Carioca (CAB), aos 4 minutos do segundo tempo, Pedro Raul (BOT), aos 8 minutos do segundo tempo; Diego Sales (CAB), aos 15 minutos do segundo tempo; Bruno Nazário (BOT), aos 29 minutos do segundo tempo; Luis Henrique (BOT), aos 34 minutos do segundo tempo; e Caio Alexandre (BOT), aos 44 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Ruan Renato, Danilo Barcelos; Cícero (Luiz Otávio), Alex Santana (Caio Alexandre), Honda, Bruno Nazário (Lecaros); Luis Henrique, Luiz Fernando (Fernando) e Pedro Raul. Técnico: Renê Weber (auxiliar)

CABOFRIENSE

George; Watson, Lucas Cunha, Fábio Amaral, Luan (Uelliton); Victor Feitosa, Gama (João Pereira), Kaká Mendes; Diego Sales (Fabiano), Emerson Carioca e Pedrinho Menezes (Natan). Técnico: Luciano Quadros.