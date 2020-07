Em manifesto, Bota e Flu criticam Ferj e comentam rescisão da Globo

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em lados opostos em uma das semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense publicaram um manifesto conjunto, intitulado "Pelo Respeito, pela Vida e por um novo Futebol". No documento, há diversas críticas à Federação de Futebol do Rio (Ferj) e um posicionamento sobre a ruptura de contrato por parte da Globo.

O Alvinegro e o Tricolor, em nota, apontaram que o que todos "estão assistindo em primeiro plano nesse show de horrores é o espetáculo de desmandos e desrespeito com que os clubes e seus torcedores vêm sendo tratados".

Ainda no manifesto, Botafogo e Fluminense lembraram que "tiveram que lutar para não serem obrigados a jogar após apenas um ou dois dias de treinamento" e que "foram obrigados a sair de seus domínios, em várias ocasiões, para jogar em estádios precários, em condições de risco e de exaustão, enquanto outros clubes, mais alinhados, mandaram todos os seus jogos em seus estádios".

Além disso, houve a recordação das cobranças de despesas maiores à dupla, em relação a Flamengo e Vasco, e à punição imposta ao técnico alvinegro Paulo Autuori.

Sobre a rescisão de contrato por parte da Globo, asseguram que a ação gerou "prejuízos no montante estimado de R$ 120 milhões" e ressaltou que "o conjunto de agremiações se viu arrastado de roldão, embrulhado em uma confusão para a qual não contribuiu".