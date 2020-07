Em jogo morno, Fluminense empata com Botafogo e avança à final da Taça Rio

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense empatou em 0 a 0 contra o Botafogo, na semifinal da Taça Rio, na tarde deste domingo (5), no estádio Nilton Santos, e garantiu a vaga na final do segundo turno do Campeonato Carioca. O tricolor carioca tinha a vantagem do empate por terminar em primeiro lugar na fase de classificação da competição.

A final da Taça Rio acontece na próxima quarta-feira (8). O adversário da equipe comandada por Odair Hellmann será o Flamengo, que venceu sua semifinal contra o Volta Redonda, por 2 a 0, também neste domingo.

CRONOLOGIA

A primeira etapa teve boas oportunidades para os dois lados abrirem o placar. Logo aos 4 minutos, Nenê cobrou falta pela lateral e Nino finalizou com a perna direita, a bola passou muito perto do gol de Gatito Fernández. A resposta do Botafogo veio aos 17, após cruzamento de Danilo Barcelos pelo lado esquerdo, Pedro Raul desviou e Muriel foi obrigado a trabalhar. Aos 24, Pedro Raul novamente obrigou o goleiro Tricolor a trabalhar, com um cabeceio que levou perigo. No fim do primeiro tempo, aos 39, Nenê cobrou falta na intermediária que passou raspando do gol do Glorioso.

Já na segunda etapa, o início foi um pouco mais lento e com muitos erros de passe por ambas equipes. O Fluminense alcançou uma grande chance aos 14 minutos, quando Yago Felipe puxou contra-ataque, inverteu o jogo para Wellington Silva, o atacante rolou para Fred que finalizou cruzado e tirou tinta da trave de Gatito.

A grande chance do jogo para o Botafogo veio nos pés de Bruno Nazário, aos 28 minutos. Após bate e rebate na área, o meia recebeu passe em profundidade de Keisuke Honda, limpou a marcação e bateu na trave.

Aos 46 minutos, Evanílson aproveitou cobrança de escanteio de Michel Araújo pelo lado direito e cabeceou, o goleiro Gatito fez grande defesa, evitando a vitória do Fluminense no fim da partida.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x BOTAFOGO

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 5 de julho de 2020, às 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Michael Correia e Diogo Carvalho Silva.

Cartões amarelos: Danilo Barcelos (BOT) e Michel Araújo (FLU).

FLUMINENSE: Muriel; Egídio, Nino, Digão e Gilberto; Hudson, Dodi e Yago Felipe (Michel Araújo); Wellington Silva (Fernando Pacheco), Nenê (Marcos Paulo) e Fred (Evanílson). T.: Odair Hellmann

BOTAFOGO: Gatito, Barrandeguy, Marcelo, Kanu, Danilo Barcelos; Caio Alexandre (Cícero), Honda, Bruno Nazário; Luiz Fernando (Lecaros), Luis Henrique (Rafael Navarro) e Pedro Raul. T.: Paulo Autuori.