Em duelo de líderes, São Paulo recebe o RB Bragantino no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 20h, no Morumbi, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Líderes de seus grupos, as equipes jogam pela primeira vez desde a paralisação do torneio, há quatro meses, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Já classificado para as quartas de final, o São Paulo tenta garantir a primeira colocação do Grupo C —soma 18 pontos contra 16 do Mirassol. A equipe também luta pela melhor posição na classificação geral. No momento, tem um ponto a menos que Santo André e Palmeiras.

O desafio no São Paulo é retomar o bom momento que atravessava em meados de março. Na ocasião, a equipe dirigida por Fernando Diniz vinha de duas vitórias seguidas: uma por 3 a 0 sobre a LDU, pela Libertadores, e outra por 2 a 1 sobre o Santos, pelo Estadual.

"Os jogadores têm assimilado bastante como vai ser essa volta. Acho que com os dias que foram feitos na pré-temporada a gente vai alcançar o nosso 100% no decorrer dos jogos. Nós temos que pegar cada vez mais confiança, mas sinto que o grupo voltou mais unido", afirma Alexandre Pato.

"Sabemos das dificuldades que foi parar todo esse tempo e voltar nesse novo mundo, nessa nova consequência da pandemia, então nós temos trabalhado bastante a equipe; E vejo que, quando formos para dentro de campo, temos que continuar com aquilo que fizemos até a parada."

No momento de paralisação, Pato não fazia gol havia duas partidas. No entanto, ele atravessava boa fase, com gols marcados diante de Ponte Preta, Oeste-SP e Binacional (PER). Pablo, seu companheiro de ataque, também vinha em evolução, tendo marcado os dois gols sobre o Santos.

Para essa retomada, o técnico Fernando Diniz não terá muita diferença em seu time titular. O único desfalque é o atacante Antony, que havia sido vendido ao Ajax (HOL) e precisou se apresentar. Em seu lugar, Pablo atuará ao lado de Pato e Vítor Bueno no setor ofensivo.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino também está com a classificação assegurada e disputa a primeira colocação do Grupo D com o Guarani -tem 17 pontos contra 16 do adversário. O time do interior também vivia seu melhor momento em 2020. Na época da paralisação, a equipe dirigida por Felipe Conceição vinha de três vitórias seguidas, com oito gols marcados e dois sofridos.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes; Pablo, Pato, Vitor Bueno. T.: Fernando Diniz

RED BULL BRAGANTINO

Julio Cesar; Weverton, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Barreto, Matheus Jesus, Vitinho; Artur, Morato, Ytalo. T.: Felipe Conceição

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 20h desta quinta-feira (23)

Árbitra: Edina Alves Batista

Transmissão: Premiere