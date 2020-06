Em disputa com a Globo, Flamengo prepara transmissão pelas redes sociais

Anjos e demônios

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo deverá transmitir seu compromisso desta quarta-feira (1º), contra o Boavista, às 21h30, no Maracanã, pelo Facebook e Twitter. Agora confirmada, a possibilidade já era avaliada pelo clube desde o último final de semana

O time rubro-negro também prevê transmitir o duelo, válido pela última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, pela FlaTV, canal oficial do time no YouTube, e só mudará seus planos caso haja alguma decisão judicial favorável à Globo, que contesta esse direito.

A emissora protocolou recurso nesta terça (30) e aguarda uma apreciação em tempo hábil para tentar mudar a decisão do juiz Ricardo Cyfer, titular da 10ª Vara Cível, que disse não haver inconstitucionalidade na iniciativa do Flamengo, que não assinou contrato com a Globo no Carioca.

A decisão de Cyfer é amparada na Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 18. O documento afirma que a exibição de eventos esportivos no país passa a ser de responsabilidade do mandante, e não mais das duas entidades envolvidas.

Logo após a publicação da MP, cogitou-se, inclusive, que o jogo entre Bangu e Flamengo, que marcou a retomada do Estadual, pudesse constar na grade de programação, o que não ocorreu. Já à época, a Globo indicou ter uma interpretação diferente da legislação.

Na última semana, a emissora entrou com um pedido de liminar na Justiça para impedir o Flamengo de transmitir ou autorizar a transmissão de jogos do Carioca dos quais seja mandante. A ação pede que o time rubro-negro seja multado em R$ 2 milhões caso transmita o jogo.

Na segunda (29), o pedido de liminar foi negado em primeira instância. A emissora agora aguarda o recurso, enquanto o Flamengo afirma seguir confiante de que o entendimento será mantido em segunda instância da Justiça.

Por ora, está definido que os torcedores terão acesso à partida de forma gratuita. Aos que quiserem contribuir, vai haver uma espécie de "ingresso virtual" nos valores de R$ 5, R$ 10, R$ 20 e R$ 50.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quarta-feira (1º)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá