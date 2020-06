Elenco do São Paulo tem quatro infectados pelo coronavírus; um jogador é afastado

O prefeito que Manaus vai escolher

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo divulgou nesta segunda-feira (22) que um jogador do elenco profissional e um outro funcionário do clube estão afastados por estarem infectados com o novo coronavírus. Desde a última quinta-feira (18), o clube testou 90 pessoas no CT da Barra Funda e teve 6 resultados positivos, mas quatro deles já recuperados.

Segundo o clube divulgou, quatro dos seis testes positivos são de jogadores, mas três deles já se recuperaram. Entre os funcionários, dois tiveram contato com a vírus causador da Covid-19, mas um deles já se recuperou.

O atleta e o funcionário que ainda têm o vírus ativo agora ficam em isolamento e não participam da retomada das atividades no CT. A dupla não teve nomes divulgados.

Jogadores e funcionários passaram por dois tipos de testes: o primeiro, de coleta de sangue, para identificar a presença de anticorpos para o novo coronavírus; o segundo, com retirada de uma amostra de secreção da garganta e do nariz, para detectar a possível presença do vírus na pessoa. Este último é o RT-PCR, o melhor disponível para detectar a Covid-19.

O São Paulo ainda aguarda três resultados de exames feitos no sábado (20). Estes resultado devem ser divulgados pelo clube nesta terça (23).

No mesmo dia, o elenco passará a realizar testes clínicos, físicos e fisiológicos, de forma individual. Para isso os jogadores serão divididos em dois grupos e assim a rotina de atividades seguirá até sábado (27), conforme estipula o protocola da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Os treinamentos em si só voltam na quarta-feira da próxima sema (1º).

O clube montou até tendas para serem estações de trabalho para os atletas no CT da Barra Funda. A ideia é que, desta maneira, possam ser feitos exercícios físicos sem que os tricolores tenham de frequentar as dependências do Reffis.

As áreas de convivência, o refeitório e o vestiário ficarão fechados, e os atletas já chegarão ao CT uniformizados.

O estacionamento está com áreas bloqueadas. Assim, só terá espaço para um carro ficar parado a cada duas vagas. Há também mesas à disposição dos jogadores com GPS, álcool gel e demais equipamentos já higienizados.

Foi montado um fluxograma, com novas grades de bloqueio para acesso ao local. Assim, os jogadores não podem entrar no vestiário ou ir ao prédio. Placas de sinalização foram instaladas para mostrar onde é possível transitar no CT. Os atletas deverão ser distribuídos nos campos para evitar aglomerações.