Elenco do Fluminense se posiciona em manifesto contra volta do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores do Fluminense divulgaram nesta quarta-feira (17), pelas redes sociais, um manifesto onde declaram serem contra o retorno do Campeonato Carioca --nesta quinta (18), Flamengo e Bangu irão dar início à retomada.

No documento, o elenco tricolor afirma que "não se sente confortável" em voltar a campo já nos próximos dias e que o futebol deveria ser retomado "em um momento oportuno". A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) prevê a volta do Flu já para segunda (22), contra o Volta Redonda.

Ainda na carta, os integrantes do grupo do Fluminense ressaltam que, por serem atletas de alto rendimento, "precisam também do tempo adequado para a preparação". A equipe tricolor ainda não retomou os treinos presenciais, tendo realizado apenas atividades de maneira individualizada e remota.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt defende que o clube tricolor só volte a atuar pelo estadual em julho, para que os atletas tenham um período mínimo de preparação. Diante da insistência da Ferj de já reiniciar o campeonato, Bittencourt admite a possibilidade de recorrer à Justiça.