Elenco do Flamengo volta ao Ninho para fazer exames e avaliações físicas

Quando o inimigo é o presidente

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Flamengo retornou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (18) para realizar exames e avaliações físicas que precedem a retomada das atividades da equipe rubro-negra em meio à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com nota emitida pelo clube, o procedimento respeita as medidas acordadas com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e será feito de maneira periódica em atletas e colaboradores envolvidos na rotina do departamento de futebol no centro de treinamento.

Ainda segundo o time, "neste primeiro período estão no CT os jogadores e funcionários que testaram negativo para a COVID-19. Não será permitida a entrada de ninguém que não faça parte deste grupo de pessoas, já examinadas e comprovadamente sem o novo coronavírus".

Na primeira bateria de exames, o clube testou 293 pessoas; 38 tiveram resultados positivos, sendo os chamados "positivos assintomáticos". Foram diagnosticadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente e se encontravam com anticorpos. Deste grupo, três são atletas.

"Todas as atividades estão sendo realizadas seguindo as medidas de higiene e de distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais esportivos e instalações, além da preparação de alimentos em kits individuais", diz trecho do comunicado, que ainda detalha outras medidas.