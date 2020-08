Edu Dracena recorda Paulistão de 2018 e pede melhor árbitro na final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena recordou a polêmica decisão do Campeonato Paulista de 2018, contra o Corinthians, e pediu o melhor árbitro possível para as finais deste ano, novamente diante do rival alvinegro.

No encontro anterior, após perder o título em casa, o Palmeiras foi à Justiça pedir a impugnação da final do Estadual, mas acabou derrotado também nos tribunais. O clube alviverde, que tinha o ex-zagueiro no elenco à época, alegou interferência externa no segundo jogo da decisão.

"Tomara que a Ana Paula de Oliveira [presidente da comissão de arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol)] possa escalar o melhor árbitro para os dois jogos, porque sabemos que clássico e final envolvem muita coisa. Temos que estar bem tranquilos, mas, da mesma forma, ligados para que esses detalhes não façam diferença, como fizeram em alguns jogos", disse em entrevista à TV Gazeta.

"Não vou citar aqui, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. Tomara que possamos estar falando do jogo no sábado, um jogo bonito, decidido dentro de campo, entre os 22 jogadores, e não ficar falando de lances polêmicos, para não estragar o campeonato", completou Dracena.

Em 2018, o Corinthians perdeu o jogo de ida, mas vencia a partida de volta por 1 a 0 quando o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro marcou um pênalti a favor do Palmeiras no segundo tempo. Após sete minutos de paralisação, a penalidade máxima foi anulada.

O Corinthians acabou vencendo o jogo pelo placar mínimo, forçando a disputa por pênaltis. O time alvinegro também saiu vitorioso na cobrança de penalidades e ficou com o título. A direção palmeirense alegou que a mudança do árbitro foi provocada por uma interferência externa.

Edu Dracena ainda afirmou que o Palmeiras estará preparado "dentro e fora de campo" para os dois jogos contra o Corinthians. "Ir para jogar futebol, estamos vendo que não está dando. Então, vamos ter que fazer algo a mais: jogar de igual para igual, chegar junto como eles chegam, fazer coisas que a diretoria do clube também faz", avisou o assessor técnico.

"O Palmeiras vai estar preparado dentro e fora de campo para o que acontecer. No futebol, infelizmente, tem algumas coisas que você vê e acaba duvidando. Então, devemos ficar espertos e vamos estar preparados dentro e fora de campo para essa grande final de campeonato", concluiu.

O primeiro duelo entre Palmeiras e Corinthians está marcado para esta quarta-feira (5), 21h30, no Itaquerão. O jogo decisivo será realizado no Allianz Parque, uma vez que o time alviverde detém melhor campanha na competição, no sábado (8), às 16h30.