'É um momento muito difícil', diz Jorginho após revelar que parente está com coronavírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tetracampeão mundial com a seleção brasileira, Jorginho revelou que pelo menos um de seus familiares contraiu o coronavírus. Convidado do Expediente Futebol, programa do Fox Sports, deste sábado, o técnico afirmou que seu sogro foi diagnosticado com Covid-19.

O ex-jogador ainda contou que sua esposa e dois de seus filhos apresentam sintomas da doença. A família fará o teste na próxima semana.

"Estamos passando por um momento muito difícil. Meu sogro teve um desmaio na sexta-feira antes do Carnaval, ficou um mês internado, voltou para casa e, quando retornou ao hospital, porque ele estava com muita febre, ele acabou pegando Covid-19. A gente não sabe se algum de nós acabou passando para ele ou ele passando para nós, ou a gente pode ter pego no próprio hospital. Ele está com Covid-19, está com 77 anos, é um grupo de risco, temos orado muito para que ele consiga sair dessa", relatou o treinador.

"A minha esposa (Cristina), meu filho Daniel e minha filha Vanessa, estão com sintomas muito próprios da covid-19. Eu e Isabelly, que é a minha caçula, somos os únicos que não estamos. Então, provavelmente, a gente já foi infectado também. Vamos fazer o teste semana que vem, mas, se Deus quiser, vamos passar por isso", completou.