Dupla Gre-Nal aumenta tom e volta a pressionar Governo do RS por futebol

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional voltaram a pressionar autoridades pela retomada do futebol, mas agora com declarações na imprensa e uso da opinião pública a seu favor. A ida do elenco gremista para Santa Catarina e a possibilidade de o Internacional fazer algo semelhante são as novas jogadas em um tabuleiro onde a Prefeitura de Porto Alegre e o Palácio Piratini seguem sem ceder nenhum espaço. No meio, existe até discurso sobre a iminente desistência do Campeonato Gaúcho.

O torneio não tem previsão de retorno, e os clubes reclamam da falta de autorização para treinos com bola e contato entre jogadores.

Na segunda-feira (29), Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, declarou que "o futebol não é prioridade" e, horas depois, o Grêmio elaborou a ideia de se mudar para Criciúma-SC -onde deve ficar por pelo menos sete dias.

A viagem é sustentada com o argumento de servir à preparação para o Campeonato Brasileiro, projetado pela CBF para começar no fim de semana de 8 e 9 de agosto.

O Campeonato Gaúcho é visto como uma competição alijada do calendário por conta dos protocolos estaduais e das restrições adotadas nas últimas semanas -período em que aumentaram os casos confirmados do novo coronavírus em nove regiões do Rio Grande do Sul.

"O Grêmio já pensa no Brasileirão", resumiu uma fonte ligada à direção gremista.

O clube, aliás, cogita mandar partidas do Campeonato Brasileiro fora do Rio Grande do Sul, em cidades catarinenses e do Paraná.

Do outro lado da cidade, o Internacional não ficou quieto após a nova declaração do governador. Ao ouvir que não existe perspectiva para a liberação de treinos, a alta cúpula colorada partiu ao ataque. Afirmou, em entrevistas, que vê preciosismo por parte das autoridades.

O Internacional já cogita repetir a estratégia do Grêmio e levar o elenco para treinar fora do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira (3), o Palácio Piratini vai atualizar o sistema de distanciamento controlado e deve confirmar manutenção de restrições.

"Nós entendemos que o Grêmio está fazendo uma pressão no governo. Eu, se fosse governador, teria muita vergonha se os clubes saíssem do estado para fazer treinamentos", disse João Patrício Hermann, vice-presidente do Internacional, à Rádio Bandeirantes.

Em recente encontro com o secretário de Esporte e Lazer do estado e o prefeito de Porto Alegre, Grêmio e Internacional pediram aval para treinos com bola e contato. E afirmaram que, caso a chancela não viesse, haveria pressão pública. Dito e feito.

Na mais recente atualização, o Rio Grande do Sul registrou 636 mortes por Covid-19. Um aumento de 22 óbitos na comparação com o balanço anterior. A taxa de ocupação em leitos de UTI é de 71,9%, o que liga alerta nas autoridades em relação ao risco de colapso na rede pública de saúde.