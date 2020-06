Duelo entre Vasco e Macaé inaugura protocolo de transmissão da Globo

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Globo confirmou por meio de anúncio no RJ1 que irá transmitir o duelo entre Vasco e Macaé válido pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo (21).

Na TV aberta, a partida terá narração de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores e Sandro Meira Ricci, além de reportagens de Edson Vianna. Haverá transmissão também no Premiere, com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Pedrinho e reportagens de Débora Gares.

A reportagem apurou que a decisão ocorreu após muito debate. A segurança oferecida pelo protocolo da Ferj (Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro) foi discutida, mas a emissora entendeu que era o momento certo de retomar as transmissões ao vivo.

A partida será transmitida em estúdio, seguindo protocolo que a Globo criou para transmissões durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Nesse protocolo fechado pela Globo, estão medidas como o uso de metade das câmeras em relação ao que era padrão antes da pandemia. Repórteres, usando máscaras, farão entrevistas respeitando normas de distanciamento social, igual ao que acontece na Alemanha --o jogador se aproxima e fala ao microfone, enquanto o jornalista fica na arquibancada fazendo perguntas.

Por fim, narrador e comentarista farão as partidas dos estúdios. Jogos in loco estão suspensos até segunda ordem. Quem é do grupo de risco não entra na escala de transmissões e segue em casa.

"A Globo está criando um protocolo próprio a partir do cruzamento de medidas adotadas em outros países com as questões particulares do Brasil, tanto de estrutura como da evolução da pandemia no país", afirmou a emissora, procurada pela reportagem, por meio de nota.

A volta do Vasco aos gramados terá transmissão para 15 estados, além do Distrito Federal: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais (somente Juiz de Fora), Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Para as demais praças, a Globo exibirá o filme "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros". A exibição será válida para São Paulo, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e Tocantins.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (21)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha