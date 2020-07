Dudu acerta com clube do Qatar e deixa o Palmeiras

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou nesta quinta-feira (9) o empréstimo do atacante Dudu ao Al-Duhail, do Qatar. O jogador de 28 anos deixa o clube alviverde depois de cinco temporadas e meia. O clube árabe pagará 7 milhões de euros (R$ 42,2 milhões) por um ano de contrato e pode exercer a compra do atacante por mais 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões).

A transferência acontece em meio a uma acusação de agressão feita por Mallu Ohana, esposa do atleta.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras no início de 2015, após a diretoria de futebol comandada por Alexandre Mattos aplicar um chapéu em São Paulo e Corinthians. O atacante tinha contrato com o Palmeiras válido até 31 de dezembro de 2023. O clube do Oriente Médio já havia demonstrado interesse e sondado a situação do jogador nas últimas semanas.

Apesar de ter a perda esportiva, o Palmeiras pode ter uma vantagem financeira com a saída do atacante. Valorizado no mercado da bola, Dudu custa cerca de R$ 2 milhões por mês aos cofres alviverdes (entre salários e encargos).

Em pouco mais de cinco anos de Palmeiras, Dudu se tornou a maior referência do time alviverde e símbolo da retomada do clube a partir de 2015. O jogador, por exemplo, fez dois gols na final da Copa do Brasil daquele ano, marcada pelo título palmeirense sobre o Santos.

No ano seguinte, comandou o Palmeiras na campanha do título brasileiro, conquistado depois de 22 anos. Apesar de fracassos na Libertadores, a equipe alviverde ainda conquistou a edição 2018 do Brasileirão.

Sempre com a camisa 7 às costas, Dudu se tornou o artilheiro do século 21 do clube alviverde. O atleta soma 70 gols pelo Palmeiras, 16 a mais que Vagner Love, o segundo colocado. Na artilharia geral do Palmeiras, Dudu ocupa o 32º lugar. O atacante estava perto de superar o ex-atacante Nei, que marcou 71 gols com a camisa alviverde.

No último dia 23, o jogador viu o seu nome envolvido em uma polêmica. Dudu foi acusado de agressão pela esposa Mallu Ohana e sua imagem foi vinculada às notícias policiais. O jogador chegou a prestar depoimento na Delegacia da Mulher e negou a versão de Mallu. Na ocasião, ele disse que imagens gravadas no condomínio onde ela mora provariam sua inocência.