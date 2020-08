Domenèc Torrent chega e indica ruptura sem traumas no Flamengo pós-Jesus

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Domènec Torrent desembarcou no Rio de Janeiro, concedeu entrevista coletiva e já teve seu primeiro contato com o grupo de jogadores. Em suas primeiras 24 horas de Flamengo, o treinador já indicou que o trabalho iniciado por Jorge Jesus será respeitado ao máximo.

Seja no papo com os atletas ou nas declarações públicas, ele deu mostras de que irá colocar as suas digitais aos poucos, algo que também era importante para os dirigentes durante o processo de escolha do novo treinador. Time a ser batido no Brasil, o Flamengo crê que achou o nome certo para uma transição lenta e gradual.

Nas primeiras horas no Ninho do Urubu, conheceu as instalações, trocou ideias com toda a comissão técnica que já estava no clube, percorreu cada canto do centro de treinamento e se apresentou aos novos comandados. A ordem é não provocar rupturas traumáticas neste início de relacionamento.

"É impossível estar no Flamengo e não ser ganhador. Isso se leva na alma e no sangue. Não posso ser um elefante que entra num quarto pequeno e destrói tudo. Temos que aproveitar o trabalho e melhorar. Quero que o Flamengo tenha um estilo muito próprio", disse o novo comandante do time.

A passagem vitoriosa de Jesus é um norte para Torrent, que fez questão de exaltar seu antecessor, mas que, de forma delicada, pontuou que há diferenças que serão notadas com o tempo. Discípulo de Pep Guardiola, ele diz que o seu Flamengo será insaciável em busca do gol.

"O mais difícil, quando você é vencedor, é ser vencedor novamente. Todo mundo sabe que tenho uma filosofia muito similar à do Pep. Gosto do jogo ofensivo. Prefiro ganhar de 4 do que de 1. Isso é importante para a torcida. Importante não é só ganhar, é como ganhar. Gosto de ser agressivo, de ter a bola e ser protagonista.", afirmou.

Torrent não prevê nenhuma mudança drástica na espinha dorsal da equipe e deverá manter os 11 titulares que os torcedores já têm na cabeça. No domingo (9), no Maracanã, ele começará a sua trajetória no Flamengo diante do Atlético-MG, em jogo válido pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.