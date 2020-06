Djokovic está com coronavírus após promover torneios abertos ao público

O prefeito que Manaus vai escolher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista sérvio Novak Djokovic, 33, está com o novo coronavírus. A informação foi divulgada por ele em um comunicado nesta terça-feira (23).

Líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Djokovic participou, no último fim de semana, de uma etapa do evento Adria Tour, promovido por ele, em Zadar, na Croácia.

No domingo (21), o tenista búlgaro Grigor Dimitrov anunciou que recebeu diagnóstico positivo de Covid-19. Na segunda (22), foi a vez de o croata Borna Coric comunicar o mesmo. Dimitrov e Coric haviam se enfrentado em Zadar no sábado (20).

Após cancelar a final da etapa da Croácia, que teria a participação de Djokovic, a organização do Adria Tour informou que os participantes seriam testados ainda no domingo. O número 1 do mundo decidiu não fazer o teste na Croácia, segundo ele por estar sem sintomas da doença.

Ao fazê-lo em Belgrado, porém, o atleta recebeu o diagnóstico positivo. O comunicado divulgado por sua equipe afirma que a esposa dele, Jelena, também está com a doença. Já os testes de seus dois filhos deram resultado negativo.