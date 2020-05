Djokovic acredita que irá superar Nadal e Federer em títulos de Grand Slam

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tênista Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, campeão de torneios de Grand Slam em 17 ocasiões, diz acreditar que irá superar os 19 títulos de Rafael Nadal e os 20 troféus do maior campeão, Roger Federer.

"Confio plenamente nas minhas possibilidades de encerrar a carreira sendo o mais títulos de Grand Slam ganhou e o que passou mais semanas sendo o número 1 do mundo. Essa confiança máxima em mim mesmo deriva do que disse antes, e não vou negar que meus objetivos são esses. Mas também posso assegurar que não é isso que me alimenta no dia a dia para levantar e seguir competindo, mas o crescimento pessoal que isso implica. Creio que posso fazer, honestamente, tenho muitas coisas para fazer neste esporte", afirmou Djokovic.

O sérvio de 32 anos, também disse que pretende jogar até os 40 anos, e para ter longevidade no esporte, passará a disputar apenas os principais campeonatos, onde irá diminuir o ritmo de competições de forma gradual.

"Eu não acredito em limites, acho que eles são apenas uma ilusão imposta por sua mente, e eu definitivamente gostaria de continuar jogando tênis durante muito tempo. Para que isso aconteça devo encontrar a harmonia, a conciliação familiar, estar saúdavel, manter a rotina, que tudo esteja em ordem na minha vida privada, etc. Estou ciente do fato que aos poucos, estarei reduzindo a quantidade de torneios que disputo, mas será progressivo para poder seguir jogando os grandes torneios que realmente me motivam, durante o máximo de tempo possível."