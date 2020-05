Diego Souza e dois funcionários testam positivo para Covid-19

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Souza, atacante do Grêmio, testou positivo para o novo coronavírus. O jogador realizou exame no Rio de Janeiro após apresentar sintomas e informou ao clube gaúcho o diagnóstico. Em Porto Alegre, nenhum atleta que passou pela testagem organizada no CT gremista está com a doença.

Dois funcionários testados pelo Grêmio foram infectados e estão afastados.

Aos 34 anos, Diego Souza voltou ao Grêmio no início da temporada e está no Rio de Janeiro desde março, quando os treinos foram suspensos e iniciou período de férias.

De acordo com relato feito ao Grêmio, Diego Souza apresentou sintomas e fez o exame RT-PCR no Rio. Atualmente o jogador está bem.

O Grêmio orientou Diego Souza a permanecer no Rio de Janeiro por duas semanas. Após o período, o clube vai analisar como e quando o atacante se apresenta aos treinos.

Quem também está no Rio de Janeiro é Renato Gaúcho. Aos 57 anos, e com duas recentes cirurgias cardíacas, o treinador foi orientado a ficar em casa mesmo com a volta aos treinos do elenco principal. Não há data para reapresentação do técnico.

Confira nota oficial do Grêmio sobre testes para o novo coronavírus:

O Grêmio informa que todos jogadores que fizeram os testes no CT Presidente Luiz Carvalho deram negativo para Covid-19 e estão aptos a desenvolverem suas atividades normalmente. Dois funcionários testaram positivo, sem sintomas, e foram encaminhamos para isolamento sob monitoramento do departamento médico. Diego Souza permanece em quarentena no Rio de Janeiro até a próxima semana.