Despreocupado e artilheiro, Lewandowski retoma Liga dos Campeões em sua melhor fase

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robert Lewandowski faz tantos gols e há tanto tempo que às vezes parece repetitivo tratar de sua importância. Mas o polonês vive um estado de graça que pode ser decisivo na Liga dos Campeões: ele é o artilheiro do "pós-parada" -fez 12 gols desde que o futebol europeu foi retomado. Não à toa, o atacante do Bayern de Munique está "despreocupado" para o duelo contra o Chelsea.

Lewandowski é o atual artilheiro da Liga dos Campeões (11 gols) e ao todo foi às redes 51 vezes nesta temporada -o Chelsea inteiro fez 100 gols. Se forem contados amistosos e jogos pela seleção polonesa, a conta do atacante sobe a 64. Mas apenas pelo Bayern, que chega embalado em busca da vaga nas quartas de final da Liga, a média de 1,18 gol por jogo é de longe a melhor da Europa.

Nesta temporada, Lewandowski foi artilheiro da Copa da Alemanha (6 gols) e do Campeonato Alemão (34). Esta última, aliás, foi a melhor marca de sua carreira, um recorde que só não rendeu o prêmio Chuteira de Ouro porque Ciro Immobile, da Lazio (ITA), teve "ajudinha" dos pênaltis.

Os números sustentam o otimismo do goleador. "O Chelsea tem jogado muito bem, mas não estou preocupado. Temos muito respeito pelo Chelsea, mas sabemos que somos o Bayern de Munique. Estamos em boa forma e sabemos o que aconteceu na primeira partida", falou Lewandowski à ESPN Internacional.

No jogo a que o atacante se refere, o Bayern venceu os ingleses por 3 a 0, em Londres, com um do gol dele. Por isso, a vantagem é relevante no reencontro, marcado para sábado (8), às 16h (de Brasília), em Munique. O time alemão pode até perder por dois gols de diferença, que ainda assim avançará às quartas de final.